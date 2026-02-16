Podcast De Giovanni: "De Bruyne che fine ha fatto? Da mesi assente da città e social..."

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

"De Bruyne? Non è più tornato in Italia e percepisce lo stipendio. Viene comunque pagato dal Napoli. E perché non si sa più nulla di lui? Si è infortunato il 25 ottobre, è stato operato lontano dallo staff medico del Napoli e dall'Italia e da allora non è mai tornato e non interagisce più con la città o con la squadra, non ha fatto un post per la Supercoppa, è stato inghiottito dalle tenebre, torna o non torna? E poi mi domando, da romanziere: se non ci fosse stato il Mondiale, sarebbe tornato? Queste sono le cose misteriose.

Lukau è inguardabile, cammina. E' mai possibile non si riesca a rimetterlo in piedi neppure in maniera decente? Ormai sta in panchina da oltre un mese ma quanto serve ancora per rivederlo in buone condizioni? E Anguissa cosa ha avuto? Come si è fatto male? Quando torna? Noi siamo aggrappati a giocatori come Spinazzola o Juan Jesus che la Roma ha buttato via quattro anni fa. Ecco perché dico che Conte sta facendo dei miracoli".