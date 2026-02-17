Infortuni Napoli, oggi giornata importante: le ultime su Rrahmani, McTominay e Spinazzola

Giornata importante quella di oggi in casa Napoli. Poche ore e si avranno novità sull’infortunio di Rrahmani, finito nuovamente ko domenica contro la Roma nell’occasione che poi ha portato al rigore concesso proprio dopo aver avvertito dolore e franando su Wesley, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando che oggi svolgerà gli esami strumentali per avere una diagnosi precisa e conoscere i tempi di recupero.

Il difensore, punto fermo della linea difensiva di Conte, si è fermato già due volte in questa stagione ed era rientrato per la trasferta contro il Genoa di due settimane fa. Oggi è fissata anche la ripresa della preparazione verso la sfida all’Atalanta di domenica alle 15 a Bergamo e da valutare c'è anche Leonardo Spinazzola, uscito anzitempo proprio contro la Roma.

Prematura ovviamente fare previsioni di formazione, ma al momento l'unica certezza è il rientro di Juan Jesus dopo la squalifica e sarà un’opzione in più in difesa. Conte ovviamente spera di ritrovare anche McTominay che sta recuperando dall’infiammazione al tendine del gluteo avvertita a Marassi mentre nell'ultimo match è già rientrato Gilmour, che ha avuto anche un buon impatto sul match.