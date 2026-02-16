Radio TN Retroscena Alisson Santos: Manna ha anticipato la Roma e 8 club stranieri

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato RAI, ai microfoni di Radio Tutto Napoli ha svelato un retroscena dietro l'acquisto di Alisson Santos: "Giovanni Manna seguiva Alisson Santos - e l'ho detto in tv, è tutto agli atti - già da tempo perché il procuratore è lo stesso di Rafa Marin. Lo aveva già seguito, ha visto dei margini di crescita e lo ha segnalato a Conte come ha segnalato tanti altri nomi: Conte e Manna sono persone che si stimano, checché ne dica qualcuno. Possono esserci divergenze di vedute, ci mancherebbe, ma che Conte si fidi di Manna è certificato dalla storia: sono stati presi giocatori segnalati da Manna, che Antonio ha visto, ha visto dei report, e si è fidato di Manna.

L'idea Giovane e l'idea Alisson Santos sicuramente nascono da Manna e vengono poi definite da Conte, che si è fidato di lui considerando che c'era un mercato a costo zero. Alisson è stata un'idea nata, partorita e costruita da Giovanni Manna e poi avallata da Antonio Conte, che credo sia contento di questo ragazzo che può fare la differenza in assenza di Neres. Secondo me Alisson è uno che può spostare gli equilibri, Giovane deve ancora crescere. Prendere un giocatore del genere con diritto e senza obbligo ti spiega tutta l'operazione, è un profilo che era seguito da 7-8 club stranieri e un mese fa c'era anche la Roma su Alisson. Non c'era solo il Napoli. Ve lo posso garantire. Però il procuratore che aveva un rapporto datato con il Napoli, lo ha indirizzato verso gli azzurri, la Roma ha capito come poteva muoversi ed è andata su un altro profilo".