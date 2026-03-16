Podcast Cronache di Napoli, Altamura: "Con KDB il Napoli avrebbe lottato per lo Scudetto"

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Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Se il Napoli avesse avuto per cinque mesi un De Bruyne come quello visto nelle ultime partite, probabilmente oggi parleremmo di una squadra in lotta con l’Inter e non dietro al Milan. Un giocatore così, in un campionato mediamente non eccezionale come quello italiano, fa davvero la differenza”.

De Bruyne ha cambiato la partita entrando alle spalle della punta. È quella la sua posizione ideale?

“Secondo me sì. All’intervallo dicevo che lo avrei messo proprio lì, dietro l’attaccante, e infatti Conte ha fatto quella scelta. È il ruolo che lo esalta di più: ha piedi straordinari, vede il gioco, può fare filtranti, imbucate e anche provare il tiro. A questa età non può più fare l’esterno come a inizio carriera, ma da trequartista è perfetto”.

Ti ha colpito anche la sua condizione fisica?

“Molto. E dico con un pizzico di cattiveria che forse ha inciso anche il fatto che la riabilitazione l’abbia fatta fuori Napoli. È stato l’unico infortunato che non ha lavorato qui e quando è tornato era praticamente pronto. Dal punto di vista atletico mi è sembrato brillante, e questo ha fatto la differenza”.

Guardando la classifica, il Napoli deve pensare allo scudetto o alla Champions?

“Numericamente si può anche accendere una piccola speranza, ma io credo che l’obiettivo debba essere blindare la Champions. Il secondo posto è possibile, perché il Milan è davanti ma ha dimostrato di essere discontinuo, soprattutto quando deve fare la partita. Il Napoli invece viene da tre vittorie di fila e può allungare ancora, già a Cagliari. Arrivare secondi, dopo una stagione così complicata, sarebbe un grande risultato”.

E sul futuro di Conte che idea ti sei fatto dopo le sue parole?

“Secondo me lo scenario è abbastanza chiaro. Conte ha detto di essere felice a Napoli e di avere un altro anno di contratto, quindi se ci sono i presupposti si va avanti. I presupposti sono due: che non arrivi un’offerta economicamente e sportivamente più allettante e che il mercato sia condiviso. Il Napoli non potrà fare un’altra campagna da 200 milioni, dovrà ringiovanire la rosa e puntare su giocatori di prospettiva. Credo che Conte lo abbia capito e, se non succede qualcosa di clamoroso, direi che al 70% sarà ancora l’allenatore del Napoli il prossimo anno”.