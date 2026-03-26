Di Lorenzo da leader anche in nazionale: a Bergamo per sostenere la squadra
L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla situazione in casa Napoli e, più in generale, sul momento della Nazionale italiana, impegnata questa sera nel delicato passaggio verso la finale dei playoff. Tra i protagonisti indiretti c’è Giovanni Di Lorenzo, che sarà presente a Bergamo per assistere alla sfida contro l’Irlanda del Nord da tifoso d’eccezione.
Un appuntamento che, però, si inserisce in un contesto particolare per il capitano azzurro, alle prese con una sorta di “maledizione” legata ai playoff: già nel marzo 2022 fu costretto a saltare per infortunio la sfida contro la Macedonia del Nord, poi persa clamorosamente dall’Italia di Mancini.
Questa volta sarà sugli spalti, accompagnato anche dal suo entourage, incluso il procuratore Mario Giuffredi. Sul fronte Napoli, però, i tempi di recupero restano ancora lunghi: Di Lorenzo dovrà lavorare ancora qualche settimana prima di tornare a disposizione, magari per la sfida al Parma.
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