Fattore McTominay: una statistica racconta il peso dei suoi gol

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Come riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha dimostrato una caratteristica precisa: essere spesso decisivo nei risultati.

McTominay, il peso dei gol: Napoli mai sconfitto con lo scozzese a segno. Come riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha dimostrato una caratteristica precisa: essere spesso decisivo nei risultati. “McTominay non ama pendere: nelle sue sette reti di questa stagione, resa opaca da una catena di infortuni che avrebbe spinto il più placido essere vivente a imprecare con stelle…”, sottolinea il quotidiano che ricorda poi le statistiche del numero 8.

Gol pesanti

Nonostante le difficoltà, e qualche problema fisico di troppo soprattutto nell'ultimo periodo, i numeri raccontano di un giocatore determinante. Le sue reti hanno avuto un impatto diretto sui risultati della squadra. Come evidenziato ancora dalla rosea, quando è andato a segno in campionato “ci sono quattro vittorie (con il Sassuolo, con l’Inter, a Marassi con il Genoa e a Cagliari…) e anche due pareggi (a Milano sempre con i nerazzurri e al Maradona con il Verona)”. Gol che, quindi, si sono tradotti in punti concreti, spesso decisivi.