Batistuta: "Maradona morto solo come un cane! E' anche colpa mia"

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Un ricordo carico di emozione e riflessione quello dell'argentino, che mette in luce non solo la grandezza calcistica di Maradona.

L'ex centravanti della Fiorentina Gabriel Batistuta è tornato a parlare del suo ex compagno di nazionale Diego Maradona durante un’intervista con Rio Ferdinand. Un ricordo carico di emozione e riflessione quello dell'argentino, che mette in luce non solo la grandezza calcistica di Maradona, ma anche le difficoltà personali che hanno segnato la sua vita.

Il rimpianto e l’autocritica di Batistuta

"Nessuno gli diceva mai di no quando era giovane, andava tutto bene: quello è stato un grande errore. È un peccato, perché era una grande persona ed è morto da solo. Nessuno era con lui, eppure è morto da solo come un cane. Quindi do la colpa anche a me stesso, perché ero uno dei principali sostenitori. E se ti piace qualcuno, se tieni a qualcuno, devi aiutarlo quando ne ha bisogno", le parole dell'ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Roma che ha sempre avuto un grande rapporto con il pibe de oro.