Elmas contro Hojlund, sfida mondiale: Conte spettatore interessato

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Elmas contro Hojlund, sfida mondiale: Conte osserva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, “solo uno tra Hojlund ed Elmas passerà alla finale in programma martedì prossimo e poi tutti di ritorno a Napoli per preparare la sfida di Pasquetta contro il Milan che potrebbe dire tantissimo in chiave scudetto”. Una gara dentro la gara, con il peso delle ambizioni stagionali che si intreccia agli impegni internazionali.

Il quotidiano racconta infatti un’immagine significativa: “stasera a Copenaghen Eljif e Rasmus si abbracceranno prima del fischio d’inizio ma per 90’ saranno rivali”. Un incrocio che aggiunge fascino e tensione a una sfida già di per sé carica di significato.

Conte spettatore interessato

A distanza, ma con grande attenzione, ci sarà anche Antonio Conte. L’allenatore del Napoli seguirà la partita in tv con uno sguardo che va oltre il presente. Come sottolinea ancora Il Mattino, “Antonio Conte li seguirà dalla tv, spettatore interessato anche in vista dell’estate, perché si sa che quello che succede durante un mondiale può anche cambiare valori e sorti del mercato”.