Parte la diretta su Radio TuttoNapoli: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"
Oggi alle 07:40Radio Tutto Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

E' pronta una lunga giornata di commento dopo la delusione Champions. Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà dalle 8 con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. 

Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Davide Baratto. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel Mondo" con Roberto Stanzione ed i club Napoli da tutto il mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure ascoltarci in auto col DAB Campania o scarica le nostre app:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android