Podcast Jeda e la differenza tra Conte e Allegri: "Uno è per il confronto, l'altro meno"

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La grande differenza tra Allegri e Conte è che Allegri lascia più libertà al talento e soprattutto agli attaccanti

La grande differenza tra Allegri e Conte è che Allegri lascia più libertà al talento e soprattutto agli attaccanti: è vero? E' una delle domande poste a Jeda, uno che con Allegri ha condiviso l'esperienza a Cagliari. L'ex attaccante rossoblù è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

“Assolutamente sì, questo lo confermo. Una delle cose che mi piacevano molto di lui era il confronto. Se c’era qualcosa che non andava, potevi andare tranquillamente da lui. Sapeva confrontarsi senza autoritarismo, senza dire ‘io sono l’allenatore e tu sei il giocatore’. Quando vedeva che eri convinto di una tua idea, ti diceva: ‘Sei convinto? Benissimo, falla’. Poi però dovevi dimostrare in campo quello che valevi. Questa è una cosa che a me piaceva molto di lui.”