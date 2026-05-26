Panchina Napoli, Sky: contatti positivi con Italiano, ma resiste Allegri che ha già accordo

vedi letture

I dirigenti del Napoli stanno continuando a lavorare per definire al meglio la situazione legata alla panchina della prossima stagione. Nelle ultime ore ci sono stati segnali incoraggianti nei contatti con Italiano, considerato uno dei principali candidati. Tuttavia, per poter procedere concretamente sarà necessario un confronto con il Bologna, club con cui l’allenatore è ancora legato e che dovrà quindi valutare eventuali sviluppi della trattativa.

La posizione di Allegri

Nel frattempo resta viva anche l’opzione che porta a Massimiliano Allegri. Il tecnico continua a essere una soluzione molto apprezzata dalla società azzurra, che avrebbe già raggiunto con lui un’intesa di massima. L’accordo riguarderebbe un contratto della durata di due anni, segnale della volontà del club di puntare su un progetto stabile e competitivo per il futuro. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.