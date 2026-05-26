Tuttonapoli Panchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna

vedi letture

Il summit avrebbe avuto esito positivo e il tecnico sarebbe al momento la prima scelta del club azzurro per il post-Conte.

Oggi a Roma si è svolto un incontro tra la dirigenza del Napoli e gli agenti di Vincenzo Italiano. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il summit avrebbe avuto esito positivo e il tecnico sarebbe al momento la prima scelta del club azzurro per il post-Conte, staccando dunque Massimiliano Allegri su cui pesa la mancata qualificazione Champions ed il malumore della piazza intorno al suo nome.

Italiano verso il confronto decisivo col Bologna

Il Bologna sarebbe già stato informato della situazione e Italiano avrebbe comunicato la propria intenzione di valutare seriamente il progetto Napoli. Entro le prossime 48 ore, probabilmente giovedì, è previsto un incontro tra l’allenatore e la società rossoblù per discutere il futuro e definire i prossimi passi, nel rispetto del club attuale. Nel frattempo il Napoli continua comunque a mantenere aperte anche altre opzioni: il nome di Massimiliano Allegri resta infatti tra le possibili alternative qualora la pista Italiano dovesse complicarsi.