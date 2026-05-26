Ultim'ora Italiano batte Allegri! Rai: “Ecco cifre e dettagli del contratto, Vincenzo è felicissimo!”

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“Se tutto andrà bene con il club rossoblù il Napoli prima del fine settimana avrà l’erede di Antonio Conte”

Il Napoli accelera per il nuovo allenatore e, secondo quanto riferito da Ciro Venerato al Tg Sport della Rai, Vincenzo Italiano sarebbe ormai il candidato in pole per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. “Nuove ulteriori conferme. Si attende solo il vertice col Bologna, deve rescindere, ma Vincenzo Italiano ha superato in volata Max Allegri”, ha spiegato il giornalista, facendo il punto sulla situazione della panchina azzurra. Venerato ha poi aggiunto: “Se tutto andrà bene con il club rossoblù il Napoli prima del fine settimana avrà l’erede di Antonio Conte”. Segnali importanti, che confermano come il club partenopeo stia lavorando concretamente per chiudere l’operazione nel giro di pochi giorni.

Cifre e dettagli. E Italiano è felicissimo

Non solo. Sarebbero già emersi anche i dettagli economici dell’accordo: “Ci arrivano da fonti autorevoli i dettagli dell’accordo con il Napoli. Tre anni, non due, e 4 milioni di ingaggio più bonus Champions e scudetto”. Infine, Venerato ha espresso anche una valutazione personale sulla scelta del club: “A nostro avviso Italiano è la scelta migliore per gli azzurri. Lui? L’uomo più felice del mondo”. Un’investitura importante, mentre il Napoli si prepara ad aprire una nuova era tecnica.