Calciomercato Napoli, Joao Gomes primo della lista per il centrocampo: è sfida allo United

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Il Napoli è già al lavoro per programmare il futuro e sta valutando l’inserimento di tre o quattro nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione per il centrocampo c’è Joao Gomes, centrocampista brasiliano classe 2001 attualmente in forza al Wolverhampton. Il giocatore piace molto al direttore sportivo Giovanni Manna, che da mesi segue con interesse la sua crescita e il suo rendimento.

La strategia per anticipare la concorrenza

Su Joao Gomes, però, non c’è solo il Napoli: anche il Manchester United ha messo gli occhi sul giocatore. Il club azzurro, consapevole della concorrenza, si è mosso in anticipo e punta a sfruttare l’attuale fase di incertezza dei Red Devils, legata alla scelta del futuro allenatore. Proprio questa situazione di stallo - riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira (clicca qui per leggere il suo intervento a Radio Tutto Napoli) - potrebbe consentire al Napoli di guadagnare terreno e portarsi avanti nella trattativa.