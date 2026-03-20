Lukaku-Napoli, avanti insieme? Santini: “Al di là degli infortuni, non lo vedo più motivato”

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Il giornalista Fabio Santini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

Atalanta, un altro duro ko in Champions:

"Questi ignominiose eliminazioni dalla Champions sono un viatico estremamente preoccupante per questo playoff Mondiale. Ma il calcio italiano è questo qua. Si è abbassata l'asticella, è un calcio dove non fanno le riforme, i grandi campioni non vengono più. Dove vogliamo andare? L'Atalanta poi aveva perso duramente a Bergamo, cosa poteva fare di più?".

Milan, sarà pace tra Pulisic e Leao?

"Da quanti anni dico che Leao è un equivoco da cui si doveva liberare? Prima aveva un mercato sostanzioso, ora chi lo prende?".

Cosa aggiunge poi?

"La Juve si dia una mossa per far firmare Spalletti. Adesso, non in estate, altrimenti sarebbe un ripiego. Devi dimostrare alla squadra che punti su di lui. Ed è fondamentale che guidi lui anche il mercato. Poi a me risulta che loro non vedono l'ora di disfarsi di Vlahovic, che il Milan è fortemente interessato al serbo".

Napoli-Lukaku, continuerà questo rapporto?

"Secondo me dipenderà da dove andrà Conte, tutto sommato poi rimarrà il tecnico ma l'attaccante no. Non lo vedo più motivato, al di là degli infortuni avuti".