Podcast Rinnovi Napoli, Schira: "Rrahmani il più vicino, ma anche McTominay! Su Anguissa..."

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Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android). Nel corso del suo intervento si è soffermato anche sul futuro di Antonio Conte e sul futuro di alcuni giocatori del Napoli: “Come già raccontato, a fine stagione Conte e De Laurentiis si siederanno a parlare, come accaduto anche l’anno scorso. Bisognerà capire se c’è la stessa visione. Conte è convinto che con tre o quattro innesti il Napoli possa fare il salto definitivo, ma poi bisogna vedere se questi acquisti sono compatibili con i programmi e con le finanze del club. Il rapporto tra le parti è ottimo, quindi il confronto sarà sereno. Io sono convinto che senza tutti gli infortuni il Napoli avrebbe potuto giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata”.

A proposito di Anguissa, a che punto è il rinnovo?

“Il Napoli vuole blindarlo, ma in questo momento mi risulta più avanti la trattativa per altri rinnovi, come quello di Rrahmani, per cui manca solo la firma. Anche su McTominay i dialoghi sono in fase avanzata. Su Anguissa c’è la volontà di continuare insieme, ma bisogna trovare l’accordo definitivo”.

De Bruyne resterà al Napoli?

“Per me sì. Un De Bruyne come quello visto contro il Lecce non lo lascerebbe andare via nessuno. È un giocatore di livello superiore per il nostro campionato. Certo, tatticamente va collocato bene, perché con lui e McTominay insieme devi trovare gli equilibri, ma i grandi giocatori devono convivere. Il Napoli deve imparare a ragionare da grande squadra: non sempre devono giocare gli stessi undici”.