Podcast Futuro Conte, Laudisa: "Sarà lui a indicare le priorità! ADL non ha l'esigenza di tagliare"

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Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB. Si parte dal suo articolo sul possibile arrivo di un nuovo centravanti per il Napoli in estate.

Su cosa dovrà intervenire il Napoli oltre all’attacco?

"Bisognerà valutare anche la difesa e capire se tutti gli investimenti hanno reso secondo le aspettative. Molto dipenderà dal confronto tra Conte e De Laurentiis e dalle indicazioni dell’allenatore sul rendimento dei giocatori."

Quali saranno le condizioni di Conte per restare?

"De Laurentiis non ha particolari esigenze di taglio economico. Sarà Conte a indicare le priorità, sia in uscita sia tra i giocatori da confermare. Siamo in una fase decisiva della stagione: tra risultati e bilanci, da qui a un mese si capirà molto di più."