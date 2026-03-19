Infortunio Lobotka, recupera per il Cagliari? L'annuncio della Gazzetta

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Stani Lobotka, ko per sovraccarico muscolare e out nelle ultime due contro Torino e Lecce, potrebbe tornare per la partita di domani a Cagliari. Si attendono però certezze dalla rifinitura di oggi come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola trattando proprio questo tema. Intanto proprio per domani possono partire da titolari sia McTominay che De Bruyne. Tornando a Lobo, ecco quanto il quotidiano ha sintetizzato questa mattina.

Infortunio Lobotka, le ultime in vista del Cagliari

"La formazione, in genere, si annusa proprio alla vigilia, nell'ultima rifinitura, quella nella quale Conte riceve le risposte che attende. Lobotka sta meglio, dovrebbe rientrare tra i convocati, ma si vedrà oggi. In mezzo al campo, con De Bruyne e McTominay, ci sarà sicuramente Gilmour; difesa confermata, con Beukema, Buongiorno e Olivera; e davanti non si scappa, gioca Hojlund. Resta il ballottaggio in porta, Milinkovic-Savic è in vantaggio".