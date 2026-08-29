Podcast Lang resta? Lobasso: "L'ho visto nelle amichevoli, mi ha fatto venire il magone..."

vedi letture

Marco Lobasso a Radio Tutto Napoli: Noa Lang può restare, ma senza rimpianti per l'ultimo colpo. Max Allegri ha una rosa ampia e una panchina di qualità

La permanenza di Noa Lang ed il calciomercato del Napoli, il sorteggio in Champions League con il relativo calendario, la partita con il Como alle porte e Allegri-Fabregas sfida nella sfida. A parlare di questi argomenti è Marco Lobasso, giornalista, ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

Leao si è accasato al Galatasaray. Questa operazione potrebbe permettere la permanenza di Noa Lang al Napoli, ma c'è il rischio che sfumi l'ultimo colpo di mercato. Che idea ti sei fatto?

"A vedere Lang nelle amichevoli ti viene un po' il magone, perché almeno nelle amichevoli è sembrato il giocatore più in forma del Napoli, uno dei giocatori con una qualità notevolissima. Detto questo, il mercato è praticamente finito, mancano tre giorni e mezzo, ed è evidente che il Napoli ha deciso con Allegri di valorizzare questa gigantesca rosa che ha, piazzando i colpi minori che sta piazzando. Non dobbiamo prenderla come una frenata: l'abbiamo visto già con la prima partita contro il Genoa, avere una panchina di qualità in Serie A è fondamentale, e Allegri, che è un vecchio volpone, lo sa benissimo. Al Milan per esempio non aveva una panchina capace di cambiare le partite, qui invece sono entrati tre giocatori super e hanno cambiato la partita. Se ci dobbiamo mettere l'anima in pace, mettiamocela senza troppi rimpianti."

È stato diramato il calendario di Champions: si parte con l'Arsenal il 9 settembre. Dopo Como e Inter, subito i vicecampioni d'Europa: un trittico importantissimo.

"Questo trittico è così importante che dovrebbe dare ancora più stimoli ad Allegri per lavorare, perché passarlo bene significa lanciare la sua stagione e quella del Napoli in maniera molto positiva. Però non bisogna spaventarsi solo guardando Arsenal e Manchester City: è un calendario dove un buon Napoli può fare bella figura, e tra l'altro le squadre norvegesi si affrontano più avanti nel tempo, quando il loro campionato si è già interrotto per via degli inverni che non sono i nostri — e questo potrebbe essere un vantaggio. Godiamoci la sfida con l'Arsenal al Maradona, che è una sfida che ha la storia del calcio e anche la storia del Napoli, poi i punti necessari per andare avanti in Champions li andiamo a trovare con le squadre meno blasonate. Non si può fare il trentesimo posto come l'anno scorso."

Che gara ti aspetti tra Allegri e Fabregas? Napoli-Como sarà un big match.

"Fa un po' specie parlare di big match, perché fino a due o tre anni fa il Como non poteva nemmeno immaginare di essere tra le prime quattro d'Italia. Però i tempi cambiano e Allegri con Fabregas non ha un rapporto per nulla amichevole: vi ricordate l'anno scorso per Milan-Como, la rissa negli spogliatoi e gli epiteti tra le panchine. Quindi c'è anche un po' di pepe in questa sfida. Il Napoli non può permettersi, soprattutto in casa, di giocare una mezz'ora come nel primo tempo col Genoa: il Como non è il Genoa, non ti permette di lasciare campo libero per trenta minuti senza tiri in porta, e sa esattamente cosa fare se una squadra non preme e non tira. Quella mezz'ora Allegri deve assolutamente evitarla, sarebbe un errore clamoroso. Questa è una partita in cui più che col Genoa si potrà dire a che punto è il Napoli di Allegri."