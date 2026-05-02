Podcast Le pagelle di Caporale: "5,5 a De Bruyne e Hojlund. Promosso Conte, 7 al centrocampo"

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"La partita va un po' suddivisa per reparti: mi sono piaciuti più la difesa e il centrocampo, un po' meno l'attacco che è mancato nella rifinitura"

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Lazio 0-2 con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Era una partita che bisognava in qualche modo non perdere, e magari in qualche modo provare anche a vincerla. Il Napoli ha portato a casa l'obiettivo di tenere il distacco invariato dal Como. Ora vediamo il risultato della Roma, ma a questo punto al Napoli basterebbero tre punti in tre partite per essere certi della qualificazione in Champions. È stato un Napoli che ha sofferto di più il Como nel primo tempo, un paio di occasioni non sono state sfruttate. Nella ripresa invece il Napoli si è riuscito ad adeguare ed anche a trovare le giocate per non soffrirla questa pressione. Quindi la partita va un po' suddivisa per reparti, purtroppo: mi sono piaciuti più la difesa e il centrocampo, un po' meno l'attacco. È la rifinitura finale che è mancata, sia come scelta delle giocate sia come esecuzione tecnica: potevamo fare molto di più se ci fosse stata maggiore qualità negli ultimi 30 metri".

Di seguito le pagelle complete di Carlo Caporale per Como-Napoli 0-0:

Milinkovic-Savic 6,5

Beukema 6,5

Rrahmani 6,5

Buongiorno 6,5

Politano 7

Lobotka 7

McTominay 7

Gutierrez 7

De Bruyne 5,5

Hojlund 5,5

Alisson Santos 5,5

Subentrati: Spinazzola 6, Anguissa 5,5

Allenatore: Conte 6,5