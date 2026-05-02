Radio TN Palmeri: "Sorpreso in negativo da De Bruyne! Fuori dalla partita sotto ogni aspetto"

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"Ho l'impressione che ancora non si riesca a capire come si debba giocare con De Bruyne: era fuori dalla gara tecnicamente, tatticamente e atleticamente"

Il giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli dall'esterno del Sinigaglia nel post-partita di Como-Napoli. Di seguito le sue parole: "Ovviamente il Napoli non l'ha perso stasera lo scudetto, questo si rifa a Parma. Oggi il Napoli credo che sia venuto a limitare i danni, a non concedere, a prendersi il pareggio, e qualora si fosse proposta la situazione magari riuscire a fare il colpo gobbo, come visto con McTominay alla fine. Io ero sorpreso all'inizio dalle scelte: 4 uomini offensivi, Politano, Alisson, Hojlund e De Bruyne. Però spesso durante la partita li ho visti disposti con un 4-4-2, non solo in non possesso ma anche in costruzione dal basso. Mi ha ricordato il Bari di Conte.

Il Como ha fatto un po' la partita, nel secondo tempo però si sono abbassati i toni. Devo dire, sono rimasto negativamente sorpreso da De Bruyne: fuori al 60esimo, ma fuori anche tecnicamente dalla partita, fuori tatticamente e fuori atleticamente. È vero che magari non è al meglio da quando è tornato, però ho l'impressione che ancora non si riesca a capire come si debba giocare con De Bruyne. Secondo me non riesce a capire come si deve mettere ancora".

Un lato positivo?

"Il Napoli non ha subito tantissimo. Il Como fa un gioco che è all'opposto rispetto al Napoli, aveva l'entusiasmo e la verve. Questo è un lato positivo. Però questa era una partita che il Napoli poteva permettersi di fare a questo punto della stagione, cioè al secondo posto: fossimo a dieci giornate fa con tutto in ballo... Ah, altra nota positiva: è la prima volta che vedo dal vivo Alisson Santos e mi ha impressionato".