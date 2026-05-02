Foto Le pagelle del Pampa: pioggia di 5, insufficiente anche Conte. Si salvano in tre

vedi letture

Pioggia di insufficienze da parte di Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro e oggi opinionista tv, che a Tele A nel corso de La Partita dei Campioni ha dato le sue pagelle per Como-Napoli 0-0. 5 pieno all'allenatore Antonio Conte, così come ad Hojlund, De Bruyne, Gutierrez, McTominay Lobotka e Anguissa. Gli unici sopra la sufficienza sono Milinkovic-Savic, Rrahmani ed Alisson Santos, ai quali va un 7 in pagella. Di seguito le pagelle del Pampa.