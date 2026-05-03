Tuttonapoli Bufera su De Bruyne, un dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?

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Como-Napoli 0-0, De Bruyne nel mirino: ma i dati lo difendono. Il belga terzo per km percorsi, il problema è semmai tattico, non individuale

La prestazione contro il Como ha scatenato una pioggia di attacchi contro Kevin De Bruyne: "Non corre", "È un calciatore finito", "È un problema per la squadra". Questi alcuni dei giudizi più ricorrenti apparsi dopo la gara. Critiche affrettate che in parte non reggono neppure all'analisi dei dati.

Partiamo dalla più gettonata della serata: la "corsa". Al momento della sostituzione, De Bruyne era il terzo calciatore con più chilometri percorsi dell'intera partita (fonte: DAZN). Che il belga non si spenda abbastanza sul piano atletico, semplicemente, è un'inesattezza.

Sull'aspetto tecnico la discussione è legittima: una carriera costellata di successi non rende esenti da critiche, e quest'anno De Bruyne ha offerto prestazioni altalenanti. Prima di sentenziare, però, vale la pena chiedersi quanto il contesto collettivo incida sulla resa del singolo. Il belga è un calciatore che in tutta la sua carriera è sempre stato abituato ad un calcio di possesso palla, di dominio del gioco, affinato nel decennio al Manchester City sotto Pep Guardiola. KDB va messo al centro della manovra, necessita di essere rifornito nell'ultimo terzo di campo dove sa essere devastante, non a caso è il miglior assistman dell'ultimo decennio.

Contro il Como, al 60esimo minuto, aveva totalizzato appena 23 tocchi di palla, meno della metà dei quali nella metà campo avversaria, con un Napoli che gestiva il 31% di possesso palla. Un tipo di partita difensiva, sporca, di sacrificio, a cui un fuoriclasse può adattarsi ma che difficilmente gli permetterà di esaltare le sue doti migliori. È come avere in mano una Ferrari ed impiegarla per gare di rally: può reggere il fango, ma non è per quello che è stata costruita. Il rischio concreto è che De Bruyne diventi il capro espiatorio di problemi strutturali che lo riguardano (forse) in parte: una produzione offensiva povera (Napoli settimo in Serie A per xG) e una delle medie gol più basse della la gestione De Laurentiis. Problemi di sistema, non di un singolo calciatore.