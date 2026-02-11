Podcast Le pagelle di Caporale: "Vergara 7,5, ancora il migliore! 6,5 a Conte e due 5,5..."

vedi letture

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Como di Coppa Italia con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito.

"Milinkovic-Savic 6,5 - Buona gara, una parata di livello notevole, abbiamo detto quella nel secondo tempo su Vojvoda, poi ordinaria amministrazione. Sui rigori forse ci aspettavamo qualcosina in più. È stato anche un po’ sfortunato invece sul rigore calciato sempre molto forte ma che stava spostato: anche se c’è stata la deviazione del portiere, probabilmente la palla non sarebbe entrata. 6,5 comunque perché in ogni caso la parata non era semplicissima, quella del secondo tempo.

Terzetto difensivo. Tutto sopra la sufficienza a partire da Beukema, ho dato un voto pieno perché il ragazzo secondo me sta sfruttando queste occasioni anche per rientrare più in pianta stabile nelle rotazioni, quantomeno nell’impiego in campo. Adesso ce ne sarà bisogno con l’assenza prolungata che ci sarà di Di Lorenzo. 6 a Beukema, 6,5 a Rrahmani e Juan Jesus, che in qualche modo hanno confermato il loro momento positivo, la loro esperienza e la loro qualità difensiva. Juan Jesus in partita ha fatto anche un tiro degno di nota, quello su Vojvoda nel finale di gara. Nel primo tempo è andato a difendere solo sull’azione del calcio di rigore, che era un’azione pericolosa: il fallo c’era, ma poi la difesa ha retto benissimo e il Como ha costruito poco o nulla per tutto l’arco dell’incontro.

Centrocampo. Non mi sono piaciuti moltissimo i due esterni Mazzocchi e Olivera, 5,5 entrambi, un po’ sottotono. È vero che Mazzocchi era al rientro, lo stesso Olivera ha fatto meglio in altre partite anche come difensore centrale. Potevano sicuramente essere un attimo più frizzanti e un po’ più dentro la partita. Poi sono usciti e credo che il mister abbia visto bene a sostituirli, perché non erano nella loro migliore serata. Sui due centrocampisti, 6 a Lobotka, che ha visto anche un po’ l’errore dal dischetto, decisivo per l’eliminazione. Ancora una volta Elmas è un 7 pieno, perché questo è un giocatore che dovunque lo metti fa bene: alterna prestazione fisica, corsa e qualità. Ha fatto un paio di serpentine in uscita palla al piede degne di nota, quando c’è da mettere una pezza si spende anche con il pallone intelligente. Elemento preziosissimo per il Napoli in questo momento di grande emergenza d’organico.

Attacco. Sui tre d’attacco schierati all’inizio, Giovane senza infamia e senza lode, io metto 6. È chiaro che il giocatore pian piano deve calarsi all’interno della squadra. Ha trovato qualche iniziativa, un’apertura nel primo tempo su Vergara interessante. È chiaro che lui ha margine di crescita e lo deve fare all’interno della squadra, quindi va fatto maturare. Non dobbiamo pretendere tutto e subito: le qualità mi sembra che ci siano per il ragazzo. Su Vergara ho detto 7,5 pieno, migliore in campo. Ancora un gol, ma ripeto, prestazione d’applausi in entrambe le fasi, sia offensiva che difensiva. Ho visto bene anche Hojlund, magari più per i movimenti e per il gioco di squadra, che comunque sono utilissimi. 6,5: questa volta non è riuscito a concludere verso la porta, però il suo apporto si è sentito. Si è sentito forse ancora di più quando purtroppo è entrato Lukaku, che dobbiamo testimoniare come sia ancora in grave ritardo di condizione, ma questo lo sapevamo. È necessario anche fargli giocare dei minuti. Oggi in una partita che dovevi provare a portare a casa, alla fine non è stato nemmeno utile nei calci di rigore, perché il suo tiro è stato molto male. 5,5 a Lukaku.

Panchina. Gli altri più o meno non sono andati oltre la sufficienza. Parlo di Politano, Alisson Santos e Spinazzola: chi più chi meno ha dato una mano senza brillare in maniera particolare. Spinazzola è stato un po’ troppo individualista, non mi è piaciuto perché da quella parte spesso Santos si proponeva e lui ha provato sempre l’azione uno contro uno. Forse anche quella serpentina quando si va a ingolfare da solo poteva essere evitata. A volte poteva scaricare palla prima, dialogare di più con Santos per cercare l’uno-due. Santos e non è che poi abbia avuto tanti palloni giocabili: ha provato, ma molto spesso si faceva vedere e non riceveva palla. Nel primo tempo il Napoli ha fatto benino, ma nel secondo tempo la squadra è stata molto più incisiva, è cresciuta molto di più del Como, quindi palloni giocabili ce ne sono stati. Da quella parte si poteva sfruttare meglio la catena tra Spinazzola e Alisson Santos. Spinazzola si è fatto prendere da un po’ di egoismo. È un giocatore bravo nell’uno contro uno, ma mi sarebbe piaciuto vederlo combinare di più con il compagno di corsia. Santos la sufficienza l’ha strappata perché in ripiegamento si è speso, un po’ come dall’altra parte Politano ha dimostrato di poterci stare nelle scelte anche per una maglia da titolare domenica contro la Roma.

Allenatore, Conte 6,5, perché in questo momento con un Napoli così ridotto numericamente, parliamoci chiaro, anche per qualità complessiva della rosa, considerando i valori di quelli oggi disponibili, è difficile fare molto meglio di quello che si sta facendo. Anzi, sarebbe stato molto più facile essere più indietro in classifica e aver preso magari anche una scoppola oggi dal Como, che tecnicamente poteva creare più problemi. Io temevo una gara molto più complicata".