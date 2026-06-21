Podcast Futuro Lukaku, Ceccarini: "Curioso di capire cosa accadrà. Può anche restare"

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Passiamo al calciomercato: il nome caldo in casa Napoli è quello di Norton-Cuffy. Che aggiornamenti ci sono su questa situazione?

"Credo che questo sia un giocatore che sinceramente il Napoli sta trattando, c'è anche Khalaili, c'è un'altra opportunità, un'altra ipotesi, ora vediamo un po'. Le trattative nascono, hanno uno sviluppo, una dimensione, poi possono prendere anche una direzione. Io continuo a pensare che il Napoli abbia più tavoli aperti, Norton-Cuffy è un'opportunità importante, potrebbe entrare anche in una trattativa, per quello che ho capito io, e questo è un discorso avviato tra Genoa e Napoli che ancora non è concluso, però sinceramente mi sembra che si stia un pochino alzando il prezzo su Norton-Cuffy. Bisogna stare attenti alle altre dinamiche, perché il mercato oggi dice una cosa e domani magari un'altra. Faccio l'esempio su tutti che è quello di Palestra. Palestra qualche tempo fa veniva indirizzato all'Inter, poi fase di raffreddamento, si è riacceso, si sono risentiti, noi personalmente su TuttoMercatoWeb siamo sempre stati molto coerenti nel pensare che sarebbe stato comunque Inter, infatti martedì o mercoledì Palestra andrà all'Inter per 50 milioni di euro più qualche bonus. Quindi le dinamiche possono cambiare. Norton-Cuffy però è un giocatore che evidentemente piace, piace anche ad Allegri."

L’alternativa è Khalaili: è un’idea che però rischia di essere troppo costosa per il Napoli?

"Sì, anche se secondo me questi due giocatori in prospettiva possono anche diventare titolari, perché comunque Norton-Cuffy ha fatto già vedere le sue qualità, Khalaili è un altro giocatore molto interessante e molto forte. È un’idea che il Napoli sta percorrendo e che magari inizialmente può essere un discorso alternativo, ma poi gli impegni sono tanti: c'è la Champions League, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia, ci possono essere anche altre competizioni. Conseguentemente, se poi ci sono infortuni, bisogna avere anche una rosa con dimensioni un po’ più ampie. Anche se l’obiettivo del Napoli mi sembra abbastanza chiaro: ridurre un po’ il monte ingaggi e trovare giocatori più di prospettiva. Il Napoli che verrà sarà un Napoli nuovo, un Napoli un po’ più giovane, con un monte ingaggi più basso e che continuerà comunque a investire, anche se in maniera minore rispetto agli ultimi anni. Sono curioso di vedere cosa succederà con Lukaku, se lo terranno oppure se lo daranno in partenza. Lukaku è un giocatore che Allegri potrebbe valutare in ritiro e poi potrebbe esserci una successiva partenza, ma non credo sia scontato. Anche Lobotka è un altro giocatore che rientra, anche se ci sono già club che lo hanno chiesto. Il mercato del Napoli non sarà roboante come nelle ultime stagioni con Antonio Conte, ma sarà estremamente funzionale."

Si parla anche di un possibile “sgambetto” del Napoli alla Juventus per Alexander Sørloth. È una pista concreta?

"È concreta perché se pensate bene è un po’ come Kolo Muani. Allegri avrebbe voluto alcuni profili e Sørloth è uno dei nomi che sono stati sondati già a gennaio quando c’era bisogno di un attaccante. Poi le cose si sono fermate lì. Non c’è nulla di scontato, nel senso che comunque è vero l’interessamento perché è un giocatore gradito al prossimo allenatore del Napoli, finché non viene ufficializzato. È chiaro che Allegri ha espresso gradimento. Bisogna capire quanto chiedono, perché anche alla Juventus era stata fatta una richiesta abbastanza alta. Sørloth aveva dato la sua disponibilità, però la Juve aveva valutato la cifra come alta. La Juventus secondo me è più legata ad altri aspetti: se si riaprisse uno spiraglio per Vlahovic, allora può valutare sia Sørloth che Kolo Muani. Però, se non c’è uno spiraglio su Vlahovic, per me Kolo Muani è il primo nome per l’attacco della Juventus, perché è un giocatore che hanno già avuto e che vuole vestire la maglia bianconera. Chiedono 40 milioni di euro, quindi non pochi. La Juve deve capire se fare due attaccanti o uno solo."

Altro nome in comune tra Juventus e Napoli è quello di Vicario: chi è in vantaggio?

"Bisogna vedere in assoluto dove va il discorso dei portieri. Tra l’altro anche lì, questa operazione fatta con Meret è stata particolare, perché capisco il valore del giocatore, però se hai un titolare e metti un altro titolare finisci per creare troppa rivalità sportiva e poca stabilità. Vicario è sicuramente un portiere molto bravo, almeno 25 milioni di euro, non si scende sotto questa cifra. È anche vero che se vendi Vanja Milinković-Savić puoi prendere soldi importanti. Bisogna capire anche se resta Meret, perché questo è un altro punto di domanda, si parla anche di un interessamento della Juventus. La questione portieri del Napoli secondo me andrebbe risolta con chiarezza sul titolare e sull’alternativa: o uno fa Champions e Coppa Italia e l’altro campionato, oppure viceversa. L’alternanza non crea stabilità. È un reparto troppo delicato, devi avere certezze, anche nella gestione delle azioni e sulle palle inattive."

Su Gila a e il Napoli: a che punto è la situazione e quanto è concreta?

"Sì, si continua a lavorare anche su Gila. Credo che con lui abbiano già raggiunto un accordo con il giocatore, ora serve trovare l’accordo con la Lazio. Non vi racconto niente di nuovo quando dico che il 50% va al Real Madrid e che quindi la Lazio sta cercando di tenere il più alto possibile il prezzo del giocatore per poter avere una cifra discreta e valida. Per questo chiedono 25-30 milioni, perché ne prenderebbero solo 10-12 se si chiudesse a cifre più basse, visto che il 50% va al Real Madrid. Però la vedo molto ben indirizzata questa trattativa per il Napoli."