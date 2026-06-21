Ultim'ora Allegri, cambia lo staff tecnico al Napoli: due addii e una conferma di Conte

vedi letture

Novità nello staff tecnico di Allegri al Napoli. Addio Corradi e Filippi e c'è una new entry ma già al Napoli con Conte: Abbruscato

Cambia il volto dello staff tecnico di Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione al Napoli. L'allenatore toscano dovrà infatti fare a meno di due figure che hanno fatto parte del suo gruppo di lavoro: Bernardo Corradi e Claudio Filippi. Il primo è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria, mentre il secondo è destinato a trasferirsi alla Fiorentina, dove ritroverà Fabio Paratici. Lo riporta Sky Sport.

Le novità nello staff di Allegri

Per sostituire Filippi, Allegri punterà su Daniele Borri come nuovo preparatore dei portieri. Si tratta di un volto già noto al tecnico livornese, avendo lavorato con lui durante l'esperienza al Milan. Parallelamente, il club è alla ricerca di un nuovo collaboratore di campo che possa raccogliere l'eredità di Corradi. Restano invece confermati Marco Landucci e Francesco Magnanelli, punti di riferimento dello staff dell'allenatore. Tra le novità c'è anche la permanenza di Elvis Abbruscato, che continuerà a ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico dopo aver già fatto parte dello staff guidato da Antonio Conte.