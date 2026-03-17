Radio TN "Ma quale problema! De Bruyne il più grande qui dopo Diego!", discussione a Passionapoli su Radio Tutto Napoli

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Il ritorno di Kevin De Bruyne già a buoni livelli è stato tema anche di Passionapoli, trasmissione in onda su il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli. A parlarne Nicola Luongo, giornalista e co-conduttore del format del gruppo Passionapoli: “Tutti siamo concordi sul fatto che il rientro di De Bruyne conterà tanto sul finale di stagione. Darà una grossa mano. Peccato che ad inizio anno molti ‘esperti del settore’, per giustificare chi non riusciva ad impiegarlo in modo adeguato, definivano il belga un acquisto sbagliato o addirittura un problema”. Il giornalista ha quindi espresso un giudizio molto netto, non senza una punzecchiatura a Conte sull'impiego iniziale, sul valore tecnico del belga: “Kevin De Bruyne dopo Diego Armando Maradona è il più grande calciatore che ha accarezzato il tappeto verde di Fuorigrotta”.

Delle parole di Antonio Conte nel post-partita, invece, ne ha parlato il giornalista Guido Gaglione, soffermandosi sul significato delle dichiarazioni del tecnico che probabilmente è stato troppo enfatizzato nelle tante discussioni di questi ultimi giorni: “Antonio Conte parla sempre perché ha una finalità ben precisa, quindi bisogna capire qual è la finalità. Contrattualmente però lui non può dire ‘non rimango’ oppure ‘non voglio rimanere. Ci ha detto qualcosa di molto banale: che è sotto contratto, che la città gli piace e che sta bene”. Il nodo centrale resta dunque il confronto con il presidente e solo dopo ci si potrà sbilanciare di più: "Bisognerà vedere dall’incontro con Aurelio De Laurentiis cosa uscirà fuori”. E da qui il tema sulle richieste del tecnico che inevitabilmente terrà banco nelle prossime settimane.

Puoi seguire ed interagire con "Passionapoli" ogni lunedì e giovedì (dalle 17 alle 18) all'interno dell'ampio palinsesto di Radio Tutto Napoli. In allegato anche il podcast dell'appuntamento che trovi sulle nostre app o su tutte le piattaforme podcast.