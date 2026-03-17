Calendario Napoli, Repubblica: "C'è una notizia poco gradita per Conte"

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Il Napoli non gioca più di domenica. Ma di sabato o addirittura ora di venerdì alle 18.30. In sintesi, anche senza coppe, la settimana tipo è come se non ci fosse, o comunque è condizionata dagli anticipi che sono ormai continui.

Ne parla anche il quotidiano Repubblica oggi in edicola. "Il Napoli ha ripreso soltanto ieri la preparazione a Castel Volturno e non potrà dunque sfruttare nemmeno questa volta i vantaggi della "settimana tipo", a causa del terzo anticipo di campionato consecutivo. Non è una notizia gradita per Antonio Conte, che stava utilizzando gli allenamenti congiunti al Training Center per rodare e testare i tantissimi giocatori appena usciti dall'infermeria, utilizzando le squadre minori della regione come sparring partner".