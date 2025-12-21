Video

Napoli-Bologna, gli spogliatoi il giorno prima: le immagini da Riyad

Napoli-Bologna, gli spogliatoi il giorno prima: le immagini da Riyad
Oggi alle 19:15Radio Tutto Napoli
di Antonio Noto
fonte da Riyad, Pietro Mazzara

Mancano poco più di 24 ore alla finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Mentre cresce l'attesa tra le due tifoserie, è già tutto pronto all'All Awwal Park di Riyad dove alle 20 si affronteranno i campioni d'Italia contro i detentori della Coppa Italia. Di seguito le immagini del ventre dell'impianto saudita raccolte dal nostro inviato in Arabia Saudita.

dal canale YouTube ufficiale di TuttoNapoli.net