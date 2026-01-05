Podcast Nargiso: "Vendere Lucca senza sostituto sarebbe un errore. Mercato? Servono 3 rinforzi"

Diego Nargiso, ex tennista, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Vi ricordate l’ultima volta che ci siamo sentiti? Eravamo in un momento in cui bisognava dare fiducia a questa squadra. Più che ottimismo, io parlavo di fiducia nel progetto. Oggi stiamo vedendo i risultati: il Napoli è una forza importante di questo campionato. A Roma mi aspettavo una partita più difficile, invece ho visto una solidità pazzesca. La vera arma di questa squadra è non far giocare gli altri: pressing alto, recupero palla immediato, una Lazio asfissiata che di fatto non ha mai tirato in porta. Questo significa stare in grande salute”.

Il tema degli infortuni, però, impone prudenza. “Come dice sempre Conte, bisogna pensare alla prossima. Da un momento all’altro può succedere di tutto, vedi Neres: è una tegola pesante. Per questo dico che dobbiamo restare sempre sul chi va là”.

Per Nargiso, però, la crescita non è solo fisica ma anche tattica. “C’è stato un lavoro enorme su Hojlund, che oggi è una punta di riferimento vera: fa salire la squadra, è il primo a pressare. E poi Neres: abbiamo fatto bene ad aspettarlo, perché quando ha iniziato a giocare come sa, ha fatto la differenza. Conte è stato fenomenale anche nell’inventare soluzioni con i giocatori che aveva. McTominay, per esempio, può fare la mezzala, il centrocampista centrale, l’interdittore che poi imposta: è un giocatore universale”.

Lo sguardo va inevitabilmente al futuro e al mercato. “Questo 3-4-2-1 secondo me è la base, ma Conte lo dice tra le righe: servono giocatori. De Bruyne prima di marzo-aprile non lo hai al cento per cento, Lukaku deve fare una preparazione lunga. Per affrontare tre competizioni c’è bisogno di rinforzi: un terzino destro, uomini in mezzo al campo. Secondo me 3-4 giocatori devono arrivare”.

Capitolo Lucca, tema caldo tra i tifosi. “Io credo che Lucca sia un buon giocatore, potente, uno che Conte ha voluto. Il problema è stato forse un po’ di supponenza: è arrivato pensando di fare subito benissimo e quando non è successo non si è calato del tutto, non è stato umile nel fare giocate semplici. Detto questo, venderlo senza avere la certezza di uno più forte sarebbe un errore. Non so se valga 35-40 milioni, ma il giocatore c’è”.

Infine un parallelo tra calcio e tennis, il mondo che Nargiso conosce meglio. “Conte è un allenatore totalizzante, invasivo in senso positivo: se lo prendi, sai che cambia tutto. Nel tennis è simile: dipende dal tipo di allenatore che scegli. Musetti, per esempio, ha scelto Perlas per non stravolgere l’equilibrio con Tartarini. Alcaraz invece è un’incognita vera senza Ferrero. Sarà curioso vederlo agli Australian Open senza di lui nell’angolo”.