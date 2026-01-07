Podcast Forgione apre a Dovbyk: "Sì, ormai non vedo Lucca capace di venirne fuori..."

Il giornalista e scrittore Angelo Forgione è intervenuto nel corso di 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Mi piacerebbe Chiesa al Napoli? Più che a me piacerebbe a Conte, fidiamoci di lui e speriamo possa risolvere il problema sull’esterno sinistro.

Come il Napoli deve affrontare il Verona? Con la necessaria applicazione e convinzione, ma io non ho nessun motivo di credere che Conte non catechizzi i suoi. Questa è una partita fondamentale che porta a Milano, e ci devi arrivare almeno a stretto contatto con l’Inter, non puoi permetterti di fermarti in casa col Verona. E’ una partita delicata perché devi un po’ andare a rimestare nella formazione, non credo ci saranno tantissimi cambi ma qualcosina si andrà a ritoccare. Qualche elemento verrà cambiato, ad esempio Buongiorno giocherà. E’ una partita da vincere e non c’è alcun motivo di discussione. Quando trovi squadre che si mettono con il blocco basso e cerca di non farti passare, abbiamo visto Napoli andare in difficoltà in questo tipo di situazione. Mancherà Neres, ma le opportunità a prescindere da tutte il Napoli ce le ha. Non c’è da preoccuparsi, speriamo che il Napoli riuscirà a sbloccare presto la partita.

Meret in porta col Verona? Potrebbe, è un ruolo che non dovrebbe essere molto impegnato domani sera. Potrebbe starci per fargli riassaggiare il campo e l’atmosfera e non farlo sentire totalmente escluso da una rotazione che secondo me tornerà con una gerarchia diversa rispetto a prima. Prima vedevo sempre Meret in vantaggio, ora vedo Milinkovic-Savic, ormai è diventato nel sistema di Conte. Ma comunque sono due portieri di alto livello.

Buongiorno? Questa è una partita nella quale lui può tranquillamente giocare da titolare. In questo momento Conte si fida di Juan Jesus, ma stiamo parlando di Buongiorno che è stato un pilastro l’anno scorso e quando è mancato si è sentita la defezione. Comunque fai riposare Juan Jesus e lo porti a Milano abbastanza fresco, ma potrebbe giocare anche insieme a Buongiorno. Credo che Conte cercherà di avere il minutaggio di entrambi sullo stesso livello per poi scegliere chi far giocare a Milano.

Catena di destra? Credo che l’inserimento sia quello di Lang a sinistra e da lì scaleranno un po’ tutti. Quindi Elmas a destra, è impensabile che Lang domani non giochi vista l’assenza di Neres. Non farlo giocare significherebbe che lo vuoi mandare via, sarebbe una bella mazzata per lui. Conte non lascia nulla al caso, ci sta che abbia fatto dei pensieri a lungo termine nella settimana che porta alla sfida cruciale con l’Inter.

Lucca in uscita? Sembra che Mourinho lo voglia, se la trattativa è davvero iniziata allora è meglio preservarlo perché in situazioni del genere se s’infortuna poi non lo vendi più. Devi stare molto attento in queste situazioni. Scambio Lucca-Dovbyk? I cambi di casacca ti possono dare risultati che non cambiando la maglia non vengono. Non vedo Lucca capace di venire fuori da questa situazione a Napoli, stesso discorso per Dovbyk che con Gasperini non lo vedo ben inquadrato. Magari Dovbyk con Conte, nel ruolo di subentrante e rincalzo di lusso, può avere il suo perché, quel suo perché che Lucca non riesce a trovare".