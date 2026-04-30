Il Napoli vuole trattenere Lobotka! Schira: "A breve summit per nuovo accordo". I dettagli
Il Napoli vuole trattenere Stanislav Lobotka, nonostante la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente nel mese di luglio per i club stranieri. Il centrocampista slovacco resta un punto fermo del progetto azzurro, motivo per cui la società non ha intenzione di privarsene facilmente.
Possibile rinnovo fino al 2029
Il contratto di Lobotka è attualmente in scadenza nel 2027, ma il Napoli dispone di un’opzione per estenderlo fino al 2028. Nelle prossime settimane è attesa una riunione tra le parti per discutere un eventuale nuovo accordo, con l’obiettivo di prolungare ulteriormente il legame fino al 2029 e blindare uno dei pilastri della squadra. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
#Napoli want to keep Stanislav #Lobotka, despite the release clause of 25M (valid only in July for the foreign clubs). His contract expires in 2027, but Napoli have an option to extend until 2028. Expected a meeting in the next weeks to discuss a possible new deal until 2029— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2026
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