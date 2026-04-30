Prima pagina

Il Mattino: "Fabregas-Conte, l'allievo sfida il maestro"

Il Mattino: "Fabregas-Conte, l'allievo sfida il maestro"
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto
"Sabato il Como: ai tempi del Chelsea lo spagnolo era agli ordini di Antonio".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina all'anticipo della 35ª giornata di Serie A di sabato tra Como e Napoli, sfida anche tra le panchine: "Fabregas-Conte, l'allievo sfida il maestro. Sabato il Como: ai tempi del Chelsea lo spagnolo era agli ordini di Antonio". Di seguito la prima pagina integrale.