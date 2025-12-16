Podcast Pistocchi: "Conte? Con Sarri e Spalletti Napoli aveva più personalità e autostima"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Finora Milinkovic-Savic ha dato dei vantaggi al Napoli, ha parato rigori, ha fatto parate decisive. Certo ha fatto un errore a Lisbona, doveva essere più reattivo sul secondo gol e non si doveva mettere con la croce.

Udinese? Quando fai tre partite in una settimana, alla terza vai al 30% rispetto alla prima. Diciamo che Conte non ha valutato molto bene la condizione fisica e atletica dei suoi visto che poi ha fatto cinque sostituzioni. Forse era meglio fare qualche cambio dall'inizio a Udine. Avrebbe potuto giocare anche con i due attaccanti, Hojlund e Lucca, con il 3-5-2. Mi chiedo perché Politano non gioca più dall'inizio? Conte dovrebbe sfruttare meglio la rosa se ritiene possa essere valida per le due competizioni.

Il Napoli è migliorato con Conte? Si può vincere a calcio in diversi modi. Mi sembra che dal punto di vista della personalità e dell'autostima, questa squadra abbia perso qualcosa rispetto al Napoli di Sarri e di Spalletti che la partita la dominavano, che padroneggiavano il possesso con grande organizzazione. Questa è una squadra diversa, che difende in maniera ossessiva ed è molto rapida nel contrattaccare. Io preferisco un'altra idea di calcio. Italiano secondo me è il più bravo allenatore italiano che c'è in questo momento. Fa veramente molto bene con quello che ha a disposizione, ma anche Spalletti è molto bravo. Conte è bravissimo ma è un allenatore tipicamente italiano e forse anche per questo le sue squadre in Europa fanno fatica.

Il Napoli deve tornare a sviluppare gioco secondo le sue caratteristiche con il 4-3-3. Ha la rosa adeguata per farlo. Deve ritornare ad avere la sua identità e così può rivincere il campionato e fare una bella figura anche in Champions".