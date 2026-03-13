Podcast Primo film di Peppe Iodice, il produttore Cannavale: "Tutto su 'Mi batte il corazon'"

vedi letture

Alessandro Cannavale a Radio Tutto Napoli: "Peppe Iodice ci ha sorpreso": il produttore racconta 'Mi batte il corazon', il suo primo film cinematografico

Il produttore cinematografico Alessandro Cannavale è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG) o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il 19 marzo esce "Mi batte il corazon", primo lavoro cinematografico di Peppe Iodice. Tu e tuo fratello Andrea, i due fratelli Cannavale con la Run Film, producete questo film. Come è nato il progetto?

"Io e mio fratello siamo napoletani e molto scaramantici, quindi vediamo cosa succede, vediamo se il film può piacere. Quando si fa un film è comunque un'opera artistica, al di là del successo al botteghino che ci auguriamo. Speriamo che sia un film divertente, che faccia emozionare e soprattutto che sorprenda. Peppe Iodice è un grande attore, un grande artista. La cosa bella di questo progetto è stata la velocità. Run Film — Run, sapete cos'è in inglese, no? Correre. E su questo film abbiamo corso parecchio. Ci siamo incontrati con Peppe a febbraio, abbiamo visto il suo spettacolo teatrale L'Ufficio Maradona, ci siamo piaciuti molto anche da un punto di vista professionale, ci siamo dati degli obiettivi precisi. Hanno scritto subito la sceneggiatura tra giugno e luglio, a settembre siamo andati sul set, a novembre abbiamo finito, siamo andati in montaggio e ora stiamo uscendo. Abbiamo fatto una cosa molto veloce e siamo molto contenti del film."

Quello che ha convinto a scegliere Peppe Iodice per questo debutto al cinema?

"È stata la sua misurata consapevolezza. Quando ci siamo incontrati in ufficio, si vedeva che era una cosa che sentiva dentro, nel profondo. Questo ci ha fatto buttare velocemente in un progetto che speriamo possa far ridere ma soprattutto emozionare, perché ci sono delle parti molto belle."

Napoli sembra vivere anni d'oro per il cinema e per l'arte in generale. Come la vedi?

"Napoli esprime artisticamente delle cose enormi. Abbiamo visto quello che ha fatto Sal Da Vinci a Sanremo, quello che fa Salemme, quello che fa Siani al cinema. Napoli resta protagonista perché è una città fondamentalmente piena di racconti, piena di stimoli, piena di cultura. Peppe è una persona di grande cultura, conoscendola bene. Questo diventa il mix esplosivo: come un vulcano in eruzione, si esprime artisticamente — nella musica, nel cinema, ovunque."

Parliamo della distribuzione: quanto è importante e dove uscirà il film?

"La distribuzione è importante, e ci siamo buttati anche lì, perché il film l'abbiamo prodotto e lo stiamo distribuendo noi — una sorta di tutto in casa. Usciamo principalmente in Campania con una distribuzione molto capillare: quasi tutte le sale. Salerno, Nocera, Castellammare, Benevento, Avellino, Caserta. A Napoli siamo al The Space, al Metropolitan, al Plaza, al Modernissimo. Poi usciamo a Roma e a Milano. Dalla seconda settimana puntiamo a Bologna, Torino, Rimini, per conquistare il resto d'Italia. Quello che chiedo a tutti è di andare il primo giorno, giovedì 19: il primo giorno per noi è fondamentale, per darci una spinta, altrimenti a sabato non ci arriviamo. Io sono comunque ottimista — lunedì ci svegliamo con un bel risultato."