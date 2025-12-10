Radio Tutto Napoli, il super-palinsesto di oggi: insieme dalle 8 alle 24!

Siete pronti ad una giornata tutta azzurra? Quest'oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, vi accompagnerà tutto il giorno per raccontarvi Benfica-Napoli. Si inizierà alle 8 con la rassegna stampa nel nostro "Buongiorno TuttoNapoli". Dalle 9 aprono le porte del “Bar di TuttoNapoli" con Antonio Gaito, Arturo Minervini ed il nostro inviato da Lisbona Giovanni Annunziata. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito ed i suoi opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Daniele Rodia e Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. Ma non finisce qui: dalle 19 via al lungo pre, durante e post Benfica-Napoli con Antonino Treviglio e tutti i nostri inviati ed opinionisti. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

