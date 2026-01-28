Sorpresa a destra: contatti col Bologna per l'alternativa a Juanlu Sanchez

Nome nuovo per la corsia destra. Si tratta di Holm del Bologna che il Napoli sta valutando in queste ore per la chiusura del mercato. L'ex Atalanta è l'alternativa a Juanlu Sanchez che per quel ruolo resta il primo obiettivo.

Il ds Manna, costretto a muoversi tra i paletti imposti dal saldo zero, sta provando a trattare sulle basi di un prestito con diritto di riscatto, mentre il club andaluso, mosso dalla necessità di incassare per questioni di bilancio, chiede l’obbligo. E così, il Napoli ha cominciato a guardare anche al Bologna e allo svedese Emil Holm, trascorsi all’Atalanta e un’ottima gamba messa in vetrina al Dall’Ara proprio in occasione della sfida dell’andata. Lo riporta il Corriere dello Sport.