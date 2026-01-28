Nome nuovo a sorpresa, Alvino: "Si segue un '93 svincolato che gioca a sinistra"

Nome nuovo detto in diretta radio questa mattina. A Radio Crc, il giornalista Carlo Alvino ha svelato una nuova pista di mercato: “In esclusiva vi possiamo dare questa notizia. Il Napoli si è interessato a Juan Bernat, spagnolo classe 93, attualmente svincolato ed esterno di lungo corso con alle spalle esperienze di grandissimo livello. Da qualche ora, lo spagnolo è entrato nel mirino del Napoli, con il ds Manna che sta monitorando la situazione”.

Bernat, mancino naturale, esterno di centrocampo ex Valencia, Bayern e Psg, è fermo dopo la fine della sua recente avventura al Getafe. In carriera fino al 2019 ha anche vestito per 11 volte la maglia della nazionale spagnola. In carriera ha vinto quattro volte la Bundes e quattro volte la Ligue1. Un giocatore di grande esperienza e caratura internazionale.