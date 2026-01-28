Conte cambia il Napoli: una sola novità rispetto alla Juve, out Gutierrez

Conte cambia il Napoli. Come può ovviamente. Dunque un solo cambio rispetto alla sfida di Torino. Ecco la probabile formazione secondo il Cds oggi in edicola.

"Sarà soltanto uno il volto nuovo rispetto a quella che domenica ha cominciato la partita con la Juventus allo Stadium: Olivera. Mathi andrà a sinistra e Spinazzola traslocherà a destra, fascia senza un padrone da quando Politano s’è fermato nel bel mezzo del guado Sassuolo: Conte ha schierato due volte Gutierrez a piede invertito, ma la soluzione non ha convinto, e così Spina si adatterà. E ancora: Meret in porta e confermati anche il tris centrale Di Lorenzo-Juan Jesus-Buongiorno, i mediani Lobotka e McTominay, e i trequartisti Elmas-Vergara alle spalle di Hojlund".