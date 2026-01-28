Radio Tutto Napoli, il super-palinsesto di oggi: insieme fino alle 24!
Siete pronti ad una giornata tutta azzurra? Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, vi accompagnerà tutto il giorno per raccontarvi Napoli-Chelsea. Si è iniziato come di consueto alle 8 con la rassegna stampa di Salvatore Amoroso nel nostro "Buongiorno TuttoNapoli". Dalle 9 si sono aperte le porte del “Bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Carlo Caporale, Davide Baratto ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro che per l'occasione diventerà un ulteriore pre-partita. Dalle 19 via al lungo pre, durante e post di Napoli-Chelsea con Antonino Treviglio, Davide Baratto, i nostri inviati al Maradona e tutti i nostri opinionisti e le conferenze stampa in diretta. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
