Radio Tutto Napoli, il super-palinsesto di oggi: insieme fino alle 24!

vedi letture

Siete pronti ad una giornata tutta azzurra? Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, vi accompagnerà tutto il giorno per raccontarvi Napoli-Chelsea. Si è iniziato come di consueto alle 8 con la rassegna stampa di Salvatore Amoroso nel nostro "Buongiorno TuttoNapoli". Dalle 9 si sono aperte le porte del “Bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Carlo Caporale, Davide Baratto ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro che per l'occasione diventerà un ulteriore pre-partita. Dalle 19 via al lungo pre, durante e post di Napoli-Chelsea con Antonino Treviglio, Davide Baratto, i nostri inviati al Maradona e tutti i nostri opinionisti e le conferenze stampa in diretta. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android