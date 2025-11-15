Lukaku accelera il recupero: si anticipano i tempi? Conte ha una speranza

Si attendono buone notizie per il rientro di Romelu Lukaku. L'attaccante continua ad effettuare lavoro differenziato per recuperare dal brutto infortunio muscolare (lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra) rimediato il 14 agosto contro l’Olympiakos a Castel di Sangro. Sono trascorsi 92 giorni - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - e Conte, ma anche tutti i tifosi, rimpiangono il belga che ha contribuito con 14 reti al quarto scudetto:

"Uomo spogliatoio e leader, Romelu Lukaku sta accelerando il suo rientro. L’obiettivo iniziale era riaverlo entro metà dicembre, il 18, giorno della semifinale di Supercoppa italiana a Riyad contro il Milan. Conte spera però di anticipare il recupero del suo pupillo tra fine novembre e inizio dicembre", scrive quest'oggi il quotidiano.