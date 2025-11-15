Ieri 6-0 nel test a Castel Volturno con la Primavera: ecco i marcatori e chi s'è messo in evidenza

Un paio di giorni per respirare e da lunedì si metterà nel mirino l'Atalanta ed in generale il tour de force che attende il Napoli. Doppia seduta al giovedì ed al venerdì a Castel Volturno, chiudendo con una partitina con la Primavera, necessaria per tenere il ritmo partita. La Gazzetta dello Sport racconta che il test è finito 6-0 con doppietta di Neres e reti di Lucca, Ambrosino, Vergara e Mazzocchi.

Alla ripresa però ci saranno da valutare anche gli infortuni: se Spinazzola sta meglio ed induce all’ottimismo, conviene andarci cauti con Gilmour, che comunque spera di farcela per sabato prossimo. Lunedì rientrerà anche Conte, dopo i tre giorni di permesso, e comincerà a ritrovare un po’ di nazionali: i primi ad arrivare saranno gli italiani; l’ultimo sarà invece Olivera.