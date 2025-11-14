Ufficiale
Novità Maradona, nuova procedura di prenotazione per i tifosi con disabilità: i dettagli
TuttoNapoli.net
Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la SSC Napoli comunica che, a partire da oggi, sarà possibile accedere alla nuova piattaforma per prenotare un posto allo Stadio Diego Armando Maradona per i tifosi con disabilità. Tutte le novità sono descritte alla seguente pagina: Procedura di accredito per tifosi con disabilità.
SSC Napoli informa che tutti i codici precedentemente rilasciati non saranno più validi. L’unica procedura da utilizzare sarà quella descritta a questo link. Per il match Napoli vs Atalanta, una volta approvata la registrazione, sarà possibile prenotare il posto a partire dalle ore 14:00 di lunedì 17 novembre 2025.
