Radio TuttoNapoli sempre live: dalle 11 c'è "Pausa Caffè", scrivici o chiamaci in diretta

vedi letture

Ricca programmazione anche quest'oggi per Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli, live dalle 8 alle 21! Terminati "Buongiorno TuttoNapoli" ed “Il bar di TuttoNapoli", dalle 11 scattano due ore di “Pausa-Caffè" in compagnia di Fabio Tarantino ed i suoi ospiti.

Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Christian Marangio e Gennaro De Lena che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Davide Baratto ed i loro opinionisti e nella seconda ora "Anteprima Serie A" con la presentazione del prossimoturno di campionato. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel Mondo" ed i Club Napoli con Roberto Stanzione e Christian Marangio. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure con le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android