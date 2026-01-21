Video Sindaco Manfredi sulla Coppa America: "Occasione unica! Ricaduta che supera il miliardo di euro!"

vedi letture

Nel corso del suo intervento su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android), il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato della Coppa America che sarà organizzata il città nel 2027.

"La Coppa America è uno degli eventi globali più importanti al mondo. Ne abbiamo avuto conferma questa mattina con la presenza dei team che parteciperanno. È un’occasione unica per la città. Le stime parlano di una ricaduta che supera il miliardo di euro, grazie all’arrivo di turisti, sponsor e aziende interessate a questo grande evento. Avrà un impatto importante perché creerà opportunità, lavoro, benefici per il commercio, la ristorazione, l’accoglienza e per tutto il settore della nautica, dove lavorano migliaia di persone. È un grande sforzo che stiamo facendo e mi auguro che tutta la città lavori in modo compatto su questo progetto. Siamo davanti agli occhi del mondo: hanno avuto fiducia in Napoli. Sono convinto che faremo una bella figura, perché Napoli e i napoletani sanno cogliere le occasioni, come abbiamo già dimostrato tante volte.

Edizione 2029? Tutto dipende da come riuscirà la prima edizione. Se faremo bene, avremo chance significative per una replica nel 2029, che significherebbe raddoppiare opportunità, lavoro e crescita per i nostri imprenditori. Ricordo che Napoli è la seconda città italiana per spesa dei turisti nei negozi: immaginiamo cosa può significare per il commercio l’arrivo di tante persone da fuori. Dobbiamo impegnarci a fare alla grande il 2027. Se andrà bene, potremo candidarci anche per il 2029, considerando che si possono fare al massimo due edizioni".

Di seguito il video (iscriviti qui al nostro canale Youtube)