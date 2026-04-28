Podcast Tmw, Ceccarini: "Conte? Permanenza possibile, ma deve abbassare certe pretese"

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"Bisogna vedere se c'è un passo avanti reciproco. I contratti si devono rispettare, ma se non c'è compatibilità totale diventa difficile la convivenza"

Il direttore di Tmw Niccolò Ceccarini è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Andro<id, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "

Direttore, è la nuova Calciopoli? Dove stiamo andando con questa situazione arbitri?

"È un argomento molto delicato e molto complicato. Come spesso succede in queste questioni, è inutile dare giudizi o prendere posizioni quando non si conoscono i fatti e non si conosce il lavoro degli inquirenti. Andare a dire è questo o quest'altro non mi sembra corretto. Mi sembra corretto dare la presunzione di innocenza finché non ci sono dati che accertano eventuali responsabilità. Posso solo dire che purtroppo questa vicenda si aggiunge a un momento non certo felice del calcio italiano, tutto qua."

Siamo in un momento abbastanza nero del calcio italiano: possiamo confermarlo?

"Dal punto di vista sportivo la situazione è abbastanza negativa. Abbiamo fallito il terzo mondiale di fila, siamo ancora con una federazione che deve riconoscere il suo presidente federale, dobbiamo capire quale sarà il CT e non abbiamo ancora fatto le riforme nonostante ci fossero già segnali molto importanti sulla difficoltà del nostro calcio. Segnali che partono da lontano, perché il primo mondiale a cui non partecipiamo è quello del 2018: in quei quattro anni qualcosa deve essere già successo e quelli dovevano essere campanelli d'allarme che non sono stati presi in considerazione. Le partite importanti del nostro campionato non offrono un bello spettacolo, l'abbiamo detto mille volte. La nostra intensità in Serie A è totalmente diversa rispetto agli altri campionati, questo è un dato incontrovertibile. Al di là delle vicende federali ed extracampo, bisognerebbe cominciare ad agire: capire cosa possiamo fare per migliorare il calcio italiano. Ho sentito tanti interventi, ma poi nessuno si muove. Più passa il tempo, più si perde tempo, più si rimane nella situazione attuale."

Si parla con insistenza di Richard Rios per il centrocampo del Napoli: sai dirci qualcosa?

"Credo che Rios sia un giocatore molto importante. Già la scorsa estate, prima che passasse al Benfica, se ne parlava in chiave italiana e so che piace molto anche alla Roma. È un gran bel centrocampista, con qualità e un bel rendimento. Però la sua valutazione è ormai molto alta. Quello che ho capito del mercato del Napoli è che l'idea è tornare a un monte ingaggi più basso e a investimenti più mirati, anche di prospettiva. Se dovesse partire uno tra Lobotka e Anguissa, Rios sarebbe molto comodo in quel centrocampo. Non c'è nemmeno bisogno di andarlo a visionare, ha ormai un palcoscenico internazionale importante. È uno dei giocatori che il Napoli sta valutando e che potrebbe diventare obiettivo concreto in caso di partenza di qualche centrocampista."

Molti collegano i nomi di mercato al futuro di Conte. Il Napoli deve tagliare il monte stipendi del 10-15%: non è tantissimo però, giusto?

"No, non è tantissimo, e lo dobbiamo dire. Poi dipende dai giocatori che ti rientrano, perché devi riuscire a venderli. Il riferimento al ringiovanimento della rosa non credo sia a giocatori come De Bruyne o Lukaku, che portano ingaggi molto pesanti in rapporto all'età. Il ringiovanimento non può essere eccessivo perché servono anche giocatori di esperienza per vincere i campionati e ottenere traguardi importanti. Penso sia riferito soprattutto a quella tipologia di ingaggi."

Qual è la tua sensazione sul futuro di Conte?

"Non è semplice conciliare le idee di Conte con quelle di De Laurentiis in questo momento. Che sia facile la permanenza, no. Che sia ancora possibile, sì. Se non si parlano chiaro, senza un incontro, non si può arrivare a nessuna soluzione. Dipende da entrambi: se Conte abbassa determinate pretese, se gli va bene un certo tipo di mercato che propone De Laurentiis, e c'è ancora un contratto in essere, perché no? Bisogna vedere se c'è un passo avanti reciproco. I contratti si devono rispettare, ma se non c'è compatibilità totale diventa difficile la convivenza. Bisogna vedere anche se arriva un'offerta per Conte dall'estero o dalla Nazionale. Ci sono ancora tutta una serie di meccanismi da sviluppare. Se dovessi dire resta o va via, non mi sento di dire che resta, ma non sono sicuro nemmeno che vada via. C'è una grandissima incertezza sulla sua permanenza, questo mi sembra abbastanza evidente."

Si fa il nome di Maurizio Sarri come possibile alternativa. Lo vedresti a Napoli?

"Sarri è un allenatore top e lo vedrei bene a Napoli. Potrei vederlo bene anche altrove: se dovesse andare via Allegri al Milan per la Nazionale, potrebbe essere un'idea anche lì. Il ritorno di Sarri a Napoli ha lasciato un gran bel ricordo e penso che lui ci tornerebbe volentieri. Bisogna vedere cosa succederà anche alla Lazio, dove la situazione non è delle migliori e non si è ancora capito se andrà via o meno. Non mi sentirei di escludere un suo ritorno a Napoli, ma non lo vedrei nemmeno molto probabile in questo momento."

De Laurentiis teme un ritardo programmatico. Come lavora un direttore sportivo come Manna in questo clima di incertezza, senza sapere l'allenatore?

"Si tiene aperto a molte piste. Dove ci sono certezze può dare il colpo, sulle altre deve temporeggiare. Non è il massimo, però se la filosofia è prendere alcuni ragazzi di prospettiva, lì avrà via libera da De Laurentiis. Su alcuni ruoli serve invece avere la certezza dell'allenatore, altrimenti si rischia di prendere un giocatore che poi non è utile. Il riscatto di Alisson Santos mi sembra abbastanza scontato. Trovare una sistemazione a Lorenzo Lucca è un altro argomento su cui penso si stiano interrogando. Certo è che un direttore sportivo non può non fare i suoi contatti e non può non fare il suo lavoro a prescindere dall'allenatore. Sulle questioni importantissime per la squadra non può piazzare il colpo senza certezze, ma su tutto il resto si porta avanti con il lavoro."