Ultim'ora Lazio, Sarri smentisce le voci sul Napoli: "È fantacalcio"

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Sarri spegne i rumours di mercato e smentisce un clamoroso ritorno al Napoli come successore di Conte: per il tecnico della Lazio è puro fantacalcio

"Voci sul Napoli? È fantacalcio", così Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio con cui il futuro è però in bilico, a Dazn ha smentito i rumours di mercato che lo accostano al club di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione in caso di addio di Antonio Conte. Dunque, una chiusura che sembra netta quella del tecnico toscano, il quale archivia almeno per il momento il suo possibile ritorno nella città dove ha raggiunto i suoi migliori risultati calcistici, 91 punti nel 2017/18 ed un gioco spettacolare.

Il futuro della panchina del Napoli: si deciderà tutto nell'incontro tra De Laurentiis e Conte

La situazione della panchina azzurra resta però tutt'altro che definita. Il futuro di Antonio Conte al Napoli è lontano dall'essere garantito: il tecnico salentino, che ha nel palmares uno Scudetto e una Supercoppa Italiana conquistati in due anni, non ha espresso pubblicamente la volontà di restare, generando genuina incertezza sul suo prossimo passo. De Laurentiis ha mandato un messaggio chiaro all'allenatore: se vuole andare via lo dica subito, per non ritardare la programmazione della prossima stagione. Un dubbio che si risolverà solo con un incontro tra i due a maggio, probabilmente, con il Napoli che nel frattempo è chiamato a portare a casa la qualificazione in Champions League.