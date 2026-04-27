Non solo Rocchi e Gervasoni, Repubblica: "Altri tre arbitri coinvolti dalle indagini"

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Non solo Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, risultano coinvolti nell'inchiesta della Procura anche Daniele Paterna e altri due arbitri, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, tutti per l’ipotesi di falsa testimonianza. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.

Tra gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti c’è Inter-Verona del 6 gennaio 2024. In quella gara fece discutere la mancata sanzione per una gomitata di Alessandro Bastoni, episodio che contribuì ad accendere i sospetti sulla conduzione arbitrale. In campo c’era Nasca, mentre al VAR operava Di Vuolo.

A far scattare l’attenzione sulla partita fu l’esposto presentato da un tifoso del Verona, l’avvocato Michele Croce, che ha segnalato presunte anomalie nella gestione del match. Un ulteriore tassello che si aggiunge a un’inchiesta sempre più ampia e delicata.