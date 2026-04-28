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Il Mattino: "De Laurentiis-Conte, i dubbi sul futuro: vertice tra un mese"

Il Mattino: "De Laurentiis-Conte, i dubbi sul futuro: vertice tra un mese"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"La panchina azzurra. De Laurentiis-Conte, i dubbi sul futuro: vertice tra un mese", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, che dedica il taglio alto al capitolo allenatore ma anche al calciomercato: "Da Lang a Lucca, 'gioielli' di ritorno: rebus da cento milioni". In taglio basso, invece, spazio allo scandalo che ha scosso il calcio italiano negli ultimi giorni: "Arbitri, l'inchiesta si allarga: 5 indagati. Fanno parte tutti del mondo dei 'fischietti'. I pm: club non coinvolti". Di seguito la prima pagina integrale.