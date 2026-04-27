Inchiesta arbitri, AGI: gli inquirenti riferiscono che Inter e dirigenti non sono indagati

Inchiesta arbitri, AGI: gli inquirenti riferiscono che Inter e dirigenti non sono indagatiTuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone
fonte AGI

(AGI) - Milano, 27 apr. - La società Inter e i dirigenti nerazzurri non sono indagati nell'inchiesta sul calcio. Lo riferiscono gli inquirenti. (AGI)